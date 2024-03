Francia | l’annuncio di Emmanuel Macron | “Presenteremo una legge sul fine vita”

Ue, Von der Leyen scricchiola dopo 3 giorni Il fuoco amico nel Ppe, gli attacchi dei macroniani: perché la ricandidatura pare già più ...: ...sono particolarmente difficili in Francia per Renaissance , schiacciato dagli estremi che hanno aiutato a far crescere indebolendo il tradizionale centrosinistra e centrodestra'. Ma Breton non è l'...

La programmazione di Fuori Orario dal 10 al 16 marzo: Fuori Orario cose (mai) viste di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto presenta A CAVALLO DEI '50 " nel boom dipinto di boom (5) a cura di ...tra la crisi del neorealismo e l'...

Frane e allagamenti tra Liguria e Piemonte, diversi dispersi in Francia per il maltempo: Frane e allagamenti tra Liguria e Piemonte, diversi dispersi in Francia per il maltempo: Il maltempo che si è abbattuto sul nord Italia ha già provocato frane e allagamenti tra Liguria e Piemonte. Diverse persone risultano disperse in Francia.

Trovato morto uno dei sette dispersi in Francia: Trovato morto uno dei sette dispersi in Francia: Si tratta della prima persona trovata morta nel sud-est della Francia, dove sono stati segnalati 7 dispersi ... un ponte sommerso nel villaggio a nord del Gard, al confine con l'Ardèche, nonostante il ...

Rugby, dove potrebbe arrivare l’Italia nel ranking mondiale se battesse anche il Galles: Rugby, dove potrebbe arrivare l’Italia nel ranking mondiale se battesse anche il Galles: L'Italia grazie al successo sulla Scozia per 31-29 nella quarta e penultima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby, ha scavalcato l'Australia per 0.57 nel ranking mondiale, salendo al nono posto della ...