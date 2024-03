Francesca Pascale alla Leopolda | “Renzi erede di Berlusconi? Non so | ma unico leader in campo”

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – "Sono qui perché sono una donna libera, perché sono una curiosa, perché non rappresento nessun partito e perché nessun partito mi rappresenta. Sono stata invitata qui da Matteoe questo mi ha riempito il cuore di gioia. Sono qui con grande curiosità ma anche con grande simpatia ed affetto". Lo ha detto

Francesca Pascale alla Leopolda: "Qui da donna libera. Renzi L'unico che può proseguire il progetto di Berlusconi": Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata alla stazione Leopolda di Firenze per seguire l'ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva. Pascale si è seduta in prima ...huffingtonpost

Francesca Pascale spunta (a sorpresa) alla Leopolda: «Renzi erede di Berlusconi Ha la stessa tenacia»: «Se Renzi è l'erede di Berlusconi Lo dirà il tempo... Ma i voti di Forza Italia stanno già andando a Italia viva». Rieccola, Francesca Pascale.ilmessaggero

Iv, anche Francesca Pascale alla Leopolda per kermesse di Renzi: FIRENZE (ITALPRESS) - Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata alla stazione Leopolda di Firenze dove sta seguendo l'ultima giornat ...italpress