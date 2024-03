Francesca Pascale alla Leopolda | “Renzi erede di Berlusconi? Non so | ma unico leader in campo”

(Di domenica 10 marzo 2024) L'ex fidanzata del Cavaliere: "Di lui mi convince la tenacia, la forza, la passione politica e quella verve che difficilmente si incontra neipolitici" "Sono qui perché sono una donna libera, perché sono una curiosa, perché non rappresento nessun partito e perché nessun partito mi rappresenta. Sono stata invitata qui da Matteo

Iv, anche Francesca Pascale alla Leopolda per kermesse di Renzi: FIRENZE (ITALPRESS) – Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata alla stazione Leopolda di Firenze dove sta seguendo l’ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva.(IT ...lanuovasardegna

Francesca Pascale alla Leopolda: "Qui da donna libera. Renzi L'unico che può proseguire il progetto di Berlusconi": Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata alla stazione Leopolda di Firenze per seguire l'ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva. Pascale si è seduta in prima ...huffingtonpost

Leopolda, Francesca Pascale incorona Renzi: “L'unico erede di Berlusconi”: “C’è un passaggio di voti da Forza Italia a Italia viva. Parte della classe dirigente che fu di Forza Italia oggi si riconosce nel ...iltempo