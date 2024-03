Francesca Pascale alla Leopolda | «Renzi erede di Berlusconi? È l' unico leader in campo Per Silvio era un genio»

(Di domenica 10 marzo 2024), ex compagna di, è arrivatastazionedi Firenze per seguire l'ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva.si...

Iv, anche Francesca Pascale alla Leopolda per kermesse di Renzi: FIRENZE - Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata alla stazione Leopolda di Firenze dove sta seguendo l'ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva.. Foto:xb8 xb8/trl/red 10 ...

Leopolda, Renzi 'rottama' von Der Leyen: puntiamo a 5% alle Europee: ...su ricostruzioni e pressioni da parte del governo Meloni sul Guardasigilli " ma anche quella dell'incoronazione di Matteo Renzi ('è lui l'unico leader in campo') da parte di Francesca Pascale, ex ...

Iv, anche Francesca Pascale alla Leopolda per kermesse di Renzi: Iv, anche Francesca Pascale alla Leopolda per kermesse di Renzi: FIRENZE (ITALPRESS) – Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata alla stazione Leopolda di Firenze dove sta seguendo l’ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva.

Francesca Pascale alla Leopolda: «Matteo Renzi unico erede di Silvio Berlusconi»: Francesca Pascale alla Leopolda: «Matteo Renzi unico erede di Silvio Berlusconi»: Secondo Francesca Pascale, Matteo Renzi è «l'unico leader in campo e l’unico a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio Berlusconi». Le dichiarazioni alla Leopolda, la kermesse di Italia v ...

Il gioco delle tre carte di Renzi (mentre l’ex compagna di Berlusconi lo incorona): Il gioco delle tre carte di Renzi (mentre l’ex compagna di Berlusconi lo incorona): Renzi pronto alla corsa in solitaria con Italia Viva, ma il vero obiettivo è la lista unitaria con Più Europa (e si dice pronto al passo indietro) ...