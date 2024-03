FOTO Pontecagnano Faiano | in fiamme tre auto durante la notte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio questaintorno alle ore 3. Per cause da accertare lehanno coinvolto 3vetture parcheggiate nei pressi di una nota pizzeria del posto in via Potenza. I Vigili del Fuoco di Salerno si sono prontamente adoperati al fine di evitare ulteriori danni anche allo stabile sovrastante in quanto il calore ha danneggiato anche parte della facciata provocandone la caduta dell’intonaco. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona, transennando con nastro segnaletico e lasciando il posto solo dopo aver raffreddato completamente le carcasse delle. Non sono note le cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.