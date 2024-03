FOTO – Curva Nord | «Inter | solo un obiettivo nella mente»

Tempo di lettura: 5 minutiUn silenzio che ha fatto rumore e che si è protratto per un tempo intero. La protesta della Curva Sud ha lasciato la parte centrale vuota e soprattutto nel silenzio in una ... (anteprima24)

Continuano i lavori al Gewiss Stadium di Bergamo, e per l’Atalanta è giunto il momento di montare la copertura della Curva Morosini Novità non soltanto in campo per l’Atalanta, ma anche per ... (calcionews24)