(Di domenica 10 marzo 2024) Ancona, 102024 –ancora bagnate, dopo brevi tregue intermittenti. La Protezione civile ha emanato un avviso diper la giornata di domani, lunedì 11. In effetti si prevedono intense precipitazioni temporalesche, in modo particolarezone costiere della regione. Nella giornata odierna le piogge sono state più insistentizone alto collinari e montane e, nel pomeriggio, hanno assunto carattere di rovescio per poi esaurirsi in serata. Nuovaarancione 11in Emilia Romagna: ancora piogge e fiumi osservati speciali Dal primo pomeriggio di lunedì sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale più insistenti ...

Pericolo di eruzioni e sciami sismici: una mappa ragionata dei vulcani italiani: I due terremoti più forti sono stati di magnitudo 2.5 e sono avvenuti il 22 aprile e il 29 giugno ...del suolo Nel corso del 2023 non sono state avvenute significative variazioni nelle serie temporali ...

Toscana colpita dal maltempo, codice giallo prorogato fino alla sera dell'11 marzo: Per domani il tempo resterà instabile con rovesci o brevi temporali sparsi, localmente anche forti, più probabili nella notte e in mattinata sulla costa centro - meridionale e Arcipelago e nel ...

Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano. Le previsioni meteo: Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano. Le previsioni meteo: Per domani, lunedì, il tempo resterà instabile con rovesci o brevi temporali sparsi, localmente anche Forti, più probabili nella notte e in mattinata sulla costa centro-meridionale ed Arcipelago e nel ...

Forti temporali nelle Marche: allerta meteo gialla 11 marzo: Forti temporali nelle Marche: allerta meteo gialla 11 marzo: Dal primo pomeriggio sono previste precipitazioni sparse e rovesci sempre più insistenti in particolare nelle zone medio collinari e costiere ...

Ancora allerta gialla in Puglia: da lunedì piogge intense e vento forte: Ancora allerta gialla in Puglia: da lunedì piogge intense e vento forte: BARI - Continua l'ondata di maltempo in Puglia: dalla mezzanotte di lunedì 11 marzo 2024 e per le successive 20 ore, è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e ...