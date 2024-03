Forte pioggia a Milano | salgono i livelli di Seveso e Lambro Granelli | “Temiamo onda di piena da nord La vasca è pronta”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Lainsistente che da ieri non dà tregua a, tanto che dalla mezzanotte è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, inizia a preoccupare per l’aumento del livello di. “Siamo nella fase più intensa dalle prime ore di questa mattina – avverte l'assessore alla Protezione civile del Comune diMarco– e si estenderà per la giornata di oggi, ma verso sera dovrebbe diminuire. Abbiamo squadre di Mm che stanno lavorando in tutti i quartieri. In generale isono saliti”. L'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ha messo in preallarme i vigili del fuoco, ma al momento non si segnalano particolari criticità nel capoluogo ...