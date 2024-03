Formazioni ufficiali PSG-Reims | Ligue 1 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ledi PSG-, match valevole per la venticinquesima giornata di. Per la vittoria del titolo sembra essere ormai solo questione di tempo per la squadra di Luis Enrique, che in caso di vittoria allungherebbe a +12 sul Brest e potrebbe ulteriormente concentrarsi solo sulla Champions. Guai però a sottovalutare il, che sogna l’Europa e non vuole lasciare nulla al caso. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEPSG: Navas – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Lee – Kolo Muani, Ramos, Barcola.: Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Munetsi, Atangana, Teuma – Ito, Daramy, Diakité. SportFace.