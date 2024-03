Formazione del personale per l' industria navale e nautica | seminario di Dltm e Atena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) La Spezia, 8 marzo 2024 - Prende il via martedì 12 marzo un ciclo di appuntamenti incentrati sull’economia del mare e sull’innovazione realizzati in tandem da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e(Associazione italiana di tecnica). Il primo in calendario è il'Ladel, importante sfida per il successo dell’', che si terrà a partire dalle 15 nel Campus Universitario della Spezia (viale Fieschi, 1), con un ricco panel di relatori, in rappresentanza del mondo della, degli enti, delle imprese e dei cluster della Blue Economy. L’obiettivo è mettere a confronto gli attori principali del settore, in modo da sollecitare soluzioni ai problemi e incentivare le ...