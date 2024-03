Forlì | big match ancora col dubbio Allen | Contro Torino difendiamo il Palafiera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "è sicuramente una squadra che sta dimostrando grande solidità e ci assomiglia come regolarità: stanno disputando una stagione importante". Coach Antimo Martino presenta così la quinta giornata della fase orologio (all’Unieuro Arena si gioca alle 20 per evitare la contemporaneità con la fiera). "I nostri avversari hanno mantenuto la stessa guida tecnica e il gruppo degli italiani. Sarà una partita difficile, da interpretare nella maniera giusta. Inoltreè un po’ la bestia nera die quindi avremo anche il compito di invertire questa tendenza e mantenere imbattuto il nostro campo". Il riferimento è ai tre successi negli ultimi confronti in via Punta di Ferro: l’ultimo in Coppa Italia a gennaio 2023, proprio con Martino in panchina. Una variabile della partita di stasera è la presenza o meno di Kadeem ...