Follia in campo D’Aversa | testata a Henry | cos’è successo davvero alla fine di Lecce-Verona

(Di domenica 10 marzo 2024) Il finale di partita trasi è trasformato in una scena degna di un drammatico racconto sportivo. Allo stadio Via del Mare, la tensione ha raggiunto livelli inimmaginabili, in seguitovittoria del, guidato dall’ex Baroni, che ha letteralmente messo in ginocchio il, trascinandolo nel vortice di una lotta salvezza sempre più aspra e combattuta. Mentre i giocatori delcelebravano il, quelli delmanifestavano un evidente nervosismo. Nel cuore di questo clima infuocato, Herny e Pongracic sono venuti a contatto, arrivando a fronteggiarsi fisicamente e sfiorando una vera e propria rissa. In un contesto già di per sé carico di tensione, l’allenatore del, ...

Bufera D'Aversa, le scuse dopo la testata: "Brutto gesto, non era mia intenzione": Follia di D'Aversa al triplice fischio di Lecce-Verona ... No, è la vostra visione. Non sono entrato in campo per dare una testata. Sono andato a salutare Baroni e poi volevo evitare che i miei ...

