Follia dell’allenatore del Lecce D’Aversa | testata a Henry video “Ma io volevo dividere i giocatori…”

(Di domenica 10 marzo 2024) Il Verona vince a1-0 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024 ma il finale è ad altissima tensione.viene espulso a gara terminata, scintille con Pongragic e con l’allenatore del, che si avvicina ae lo colpisce con una. (colpisce con unaa fine partita “C’è stato un finale concitato, già negli ultimi minuti di partita quando ci sono state delle provocazioni. Nonche i miei ragazzi prendessero delle squalifiche o simili, siamo venuti a contatto io e: il gesto non è stato bello da vedere, ma la mia intenzione era digli altri. Ha ...

Lecce - Hellas Verona, follia di D'Aversa: il tecnico rischia l'esonero: ... condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto ... ex tecnico dell' Udinese . Nel frattempo, Mister D'Aversa rischia ... Oltre all'articolo: 'Lecce - Hellas Verona, follia di D'Aversa: il ...

Testata D'Aversa, il Lecce condanna l'allenatore: il comunicato: Testata D'Aversa, il Lecce condanna l'allenatore: il comunicato: Interviene proprio il club salentino che condanna il gesto bruttissimo del proprio allenatore. Di seguito il comunicato ufficiale. "L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto ...

Bufera D’Aversa, le scuse dopo la testata: “Brutto gesto, non era mia intenzione”: Bufera D’Aversa, le scuse dopo la testata: “Brutto gesto, non era mia intenzione”: Follia di D’Aversa al triplice fischio di Lecce-Verona ... “Atteggiamento inaccettabile per un allenatore No, è la vostra visione. Non sono entrato in campo per dare una testata. Sono andato a ...