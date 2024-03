Fiumicino | rubano profumi e cosmetici al duty free | denunciati 8 viaggiatori

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Nuova raffica di controlli, dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, che hanno consentito di identificare e denunciare ben 8 persone per tentato furto e sanzionare 4 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri. Nel corso dei vari controlli, eseguiti giornalmente all’interno dell’aeroporto, i Carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno denunciato 8, in distinte attività, di questi, 5 cittadini stranieri e tre italiani, che hanno tentato di superare le casse dei, situati all’interno dello scalo aeroportuale, senza pagare, mentre erano in attesa dei rispettivi voli. I militari hanno rinvenuto diversi prodotti di profumeria e cosmesi, per un valore di oltre 3.000 euro. I ...

