Fiume di fango al Vomero | torna l’acqua in via Morghen e via Bonito | ultimati lavori al collettore

(Di domenica 10 marzo 2024) Proseguono ialle fogne di via, al, nell'area collinare di Napoli; ieri era stata interrotta la fornitura idrica per la rottura di un manufatto fognario.

Allerta Meteo in Liguria, frane e strade bloccate per le piogge. Allagamenti in Piemonte, in Lombardia preoccupa il Lambro - Il: Anche in Campania, già vittima ieri di frane e colate di fango , in serata sono attesi forti ... Le comunità vicino al fiume, come di consueto, sono state fatte evacuare. Solitamente, i fiumi Seveso e ...

Maltempo, fango e acqua in strade Genova. Sfollata una rsa: In via Giovanni Torti un fiume di fango è arrivato in strada dopo essere stato spinto dalla pioggia da una delle scalinate. .

Maltempo, frane e allagamenti al Nord, vento e incendi al Sud: la situazione - Video: Maltempo, frane e allagamenti al Nord, vento e incendi al Sud: la situazione - Video: Nella giornata di ieri, sabato 9 marzo 2204, un Fiume di fango ha invaso la strada. L'acqua ha allagato diversi locali al piano terra. Disagi anche ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida.

Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti. Sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti. Sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: Acqua anche sulla sopraelevata Aldo Moro che è stata chiusa verso Ponente. In via Giovanni Torti un Fiume di fango è arrivato in strada dopo essere stato spinto dalla pioggia Sono centocinquanta gli ...

Maltempo in Liguria con frane e smottamenti in molte città: strade allagate. Allerta meteo fino a sera: Maltempo in Liguria con frane e smottamenti in molte città: strade allagate. Allerta meteo fino a sera: Persiste, poi, l’interruzione della circolazione sull’Aurelia a Capo Noli. A causa della forte pioggia e del maltempo a Napoli, un Fiume di fango si è creato al Vomero, allagando sottoscala, negozi e ...