Genova, Salvatore Borsellino: 'L'agenda rossa non è stata sottratta da mani mafiose': ...aveva scoperto dietro l'ideazione e l'esecuzione della strage di Capaci e conseguentemente al furto ... portò nei fatti ad altre stragi, che colpirono anche le città di Roma, Firenze e Milano nel 1993, ...

L'incredibile tecnica di furto: si nascondevano nei frigoriferi e facevano razzia di cellulari: La loro tecnica di furto era davvero sorprendente: toglievano dai frigoriferi in esposizione le mensole e si ...di loro nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze . ...

Blitz dei ladri in profumeria, furto con spaccata: Blitz dei ladri in profumeria, furto con spaccata: Firenze, 10 marzo 2024 – Indagini in corso dei carabinieri per un furto con spaccata avvenuto nella notte a Firenze ai danni della profumeria Marionnaud in via Pisana. Ignoti si sono introdotti nel ne ...

Furto con spaccata a Firenze. Derubata profumeria in via Pisana: furto con spaccata a Firenze. Derubata profumeria in via Pisana: Indagini in corso dei carabinieri per un furto con spaccata avvenuto nella notte a Firenze ai danni di una profumeria Marionnaud in via Pisana. Ignoti si ...

Firenze: furto con spaccata alla profumeria Marionnaud di via Pisana: Firenze: furto con spaccata alla profumeria Marionnaud di via Pisana: I ladri si sono introdotti nel negozio dopo aver danneggiato la vetrata appropriandosi del fondo cassa, circa 80 euro, custodito nel registratore e diversi prodotti cosmetici ...