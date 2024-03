Firenze | da lunedì 11 marzo chiusure in via Solferino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024), 102024 – Nuovi interventi al via a. Su tutti quelli in via: per opere di urbanizzazione legata a un intervento edilizio da11nel tratto tra via Garibaldi e via Magenta sarà chiusa la corsia lato numeri civici dispari e nella corsia numeri civici pari sarà istituito un restringimento di carreggiata. In via Garibaldi, nel tratto fra vialato numeri civici pari e lato numeri civici dispari, scatterà un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Termine previsto 30 aprile. In via dei Federighi per lo scarico/carico di materiali nell’ambito di un cantiere edile da11al 29 aprile ognidalle 9.30 alle 11.30 scatterà la chiusura del ...