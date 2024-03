Fiorentina sciupona e dai mille rimpianti | Svilar e Llorente salvano la peggior Roma di De Rossi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) La stessavista contro la Lazio: spreca tanto e sbaglia un rigore. Ma se contro i biancocelesti i viola riuscirono a trovare i tre punti, al Franchi la squadra di Vincenzo Italiano non va oltre un 2-2 daicontro ladi Daniele De, che si affida ad un lampo nel recupero di Diegoper conquistare un punto preziosissimo in chiave Champions. Un risultato che rimescola le carte in una zona europea che ha visto frenare anche Bologna (0-1 contro l’Inter) e Atalanta (2-2 con la Juventus). Lasale a 43 punti, ma resta a cinque lunghezze dai gialloche si portano a -3 da Thiago Motta. Al 4? il primo squillo è della. Angelino tocca per Dybala, che manda nello spazio Lukaku: il ...