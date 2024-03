Fiorentina Roma LIVE 1-0 | inizia la ripresa

(Di domenica 10 marzo 2024), match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Parte bene la, che con tre passaggi manda subito in porta Lukaku, con Terracciano che gli dice di no. Con il passare dei minuti crescono però i padroni di casa, che trovano il vantaggio attorno al 20? con Ranieri, che di testa anticipa tutti su un corner ed infila sul primo palo. Lafatica e Mandragora e Belotti vanno vicini al raddoppio nel giro di pochi minuti subito dopo il primo vantaggio. Lafatica e De Rossi decide di ricorrere subito ai ...

Mancini rischia il rosso, Italiano si infuria: De Rossi calma tutti: Primo tempo di Fiorentina - Roma: Gianluca Mancini viene ammonito dopo pochi minuti, in un paio di occasioni rischia il secondo giallo e si innervosisce. Il pubblico lo becca, l'arbitro lo avvisa di stare calmo, ma ...

Serie A: in campo Fiorentina - Roma 1 - 0 LIVE: Sblocca Ranieri con un colpo di testa al 18'

SERIE A - Fiorentina-Roma, anche Luciano Spalletti in tribuna al Franchi: SERIE A - Fiorentina-Roma, anche Luciano Spalletti in tribuna al Franchi: C'è anche il Commissario Tecnico della Nazionale italiana in tribuna al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Roma. Luciano Spalletti, accompagnato dal suo vice Marco Domenichini, sta osservando alcun ...

LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!: LIVE FV, Fiorentina-Roma 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!: Ma non è un buon inizio per la Fiorentina. 4' - Ha iniziato decisamente meglio la Roma che sta tenendo palla abbastanza costantemente. La Fiorentina si chiude dietro. 1' - Subito un'occasione per la ...

Fiorentina – Roma, De Rossi: Tutti vogliono giocare partite così. La Fiorentina può crearci grosse difficoltà: Fiorentina – Roma, De Rossi: Tutti vogliono giocare partite così. La Fiorentina può crearci grosse difficoltà: La preparazione della partita: “Ho avuto gli stessi giorni che ha avuto la Fiorentina nel preparare la gara quindi il discorso ha poco senso… Si prepara sulle qualità dei singoli e sulla coralità di ...