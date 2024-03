Fiorentina Roma LIVE 1-0 | giallorossi subito pericolosi

(Di domenica 10 marzo 2024), match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Parte bene la, che con tre passaggi mandain porta Lukaku, con Terracciano che gli dice di no. Con il passare dei minuti crescono però i padroni di casa, che trovano il vantaggio attorno al 20? con Ranieri, che di testa anticipa tutti su un corner ed infila sul primo palo. Lafatica e Mandragora e Belotti vanno vicini al raddoppio nel giro di pochi minutidopo il primo vantaggio. Lafatica e De ...

Fiorentina - Roma, allo stadio anche Spalletti con il suo vice: Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, è allo stadio Franchi per Fiorentina - Roma . Con lui lo storico vice Domenichini . Tanti i giocatori che il c.t. stasera osserva in chiave azzurra : Mancini, Cristante, Pellegrini (che però non è partito titolare), El ...

Mancini rischia il rosso, Italiano si infuria: De Rossi calma tutti: Primo tempo di Fiorentina - Roma: Gianluca Mancini viene ammonito dopo pochi minuti, in un paio di occasioni rischia il secondo giallo e si innervosisce. Il pubblico lo becca, l'arbitro lo avvisa di stare calmo, ma ...

Fiorentina-Roma 1-0, occasione cestinata da Sottil. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com: Fiorentina-Roma 1-0, occasione cestinata da Sottil. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com: Le scelte ufficiali di mister Italiano in vista del big match di campionato contro i giallorossi Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma : Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkov ...

LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 1-0: SI RIPARTE CON IKONE: LIVE FV, Fiorentina-Roma 1-0: SI RIPARTE CON IKONE: 49' - Pericolosa la Roma con un tiro cross di Cristante che Terracciano respinge con i pugni. 47' - Subito un'occasione per Belotti che di testa da centro area, ...

