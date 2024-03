Fiorentina Roma 2-2 | Llorente sullo scadere regala il pari ai giallorossi

(Di domenica 10 marzo 2024), match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Parte bene la, che con tre passaggi manda subito in porta Lukaku, con Terracciano che gli dice di no. Con il passare dei minuti crescono però i padroni di casa, che trovano il vantaggio attorno al 20? con Ranieri, che di testa anticipa tutti su un corner ed infila sul primo palo. Lafatica e Mandragora e Belotti vanno vicini al raddoppio nel giro di pochi minuti subito dopo il primo vantaggio. Lafatica e De Rossi decide di ricorrere subito ai cambi, togliendo Mancini – con un ...

Moviola Fiorentina - Roma: sul gol di Mandragora c'è fallo di Belotti: ... l'azione nasce da un corpo a corpo fra Llorente e Belotti, i due si tengono ma ad un certo punto ognuno lascia la maglietta dell'altro, solo che l'ex attaccante della Roma trattiene per il braccio ...

Dybala, fastidio muscolare: al suo posto Baldanzi: ... l'argentino ha sentito un fastidio muscolare e ha chiesto il cambio Preoccupano le condizioni di Paulo Dybala in casa Roma. Durante la partita contro la Fiorentina, come riportato da DAZN, l'...

Roma, De Rossi: 'Non ci sono scuse: voglio far male alla Fiorentina': Roma, De Rossi: 'Non ci sono scuse: voglio far male alla Fiorentina': Le scelte ufficiali di mister Italiano in vista del big match di campionato contro i giallorossi Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma : Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkov ...

De Rossi ‘espelle’ Mancini, sostituzione immediata Roma: De Rossi ‘espelle’ Mancini, sostituzione immediata Roma: Inizio complicato per la Roma quello contro la Fiorentina, chiosante un fine settimana di Serie A che ha concesso sia alla squadra di De Rossi che a quella di Italiano l’opportunità di recuperare ...

SERIE A - Fiorentina-Roma, Biraghi fallisce il calcio di rigore, è il quinto errore dei Viola dal dischetto nel 2024: SERIE A - Fiorentina-Roma, Biraghi fallisce il calcio di rigore, è il quinto errore dei Viola dal dischetto nel 2024: La Fiorentina fallisce il colpo del possibile 3-1 al minuto 79, sbagliando il quinto calcio di rigore nel suo 2024. Stavolta è Cristiano Biraghi l’autore dell’errore, perfetto Svilar nell’intuire la ...