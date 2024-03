(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel match giocato oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I viola provano a scappare due volte con i gol di Ranieri e Mandragora, ireplicano con Aouar e Llorente, che firma il 2-2 in pieno recupero. La formazione di De Rossi sale a 48 punti e si avvicina al quarto posto, occupato dal Bologna a quota 51. Laè a quota 43. Lacomincia con atteggiamento aggressivo e mette subito in difficoltà la difesa della. Mancini, ammonito nei primi minuti, è costantemente in difficoltà. La pressione viola è continua e al 18' arriva il gol. Corner, Gonzalez prolunga la traiettoria e Ranieri è libero di incornare da 2 passi: 1-0. Il vantaggio non sazia i padroni di casa ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a dayitalianews©

Diretta De Rossi dopo Fiorentina - Roma: interviste in tv e conferenza stampa live: FIRENZE - Un pareggio che vale come una vittoria. La Roma riprende al 95' una partita che sembrava persa con un gran gol di Llorente , mantiene a cinque punti di distanza la Fiorentina e guadagna un punto sul quarto posto del Bologna , ora distante tre ...

Fiorentina - Roma 2 - 2, giallorossi si salvano in extremis: Viola avanti due volte con Ranieri e Mandragora, capitolini replicano con Aouar e poi con Llorente al fotofinish Fiorentina e Roma pareggiano 2 - 2 nel match giocato oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023 - 2024 . I viola provano a scappare due volte con i gol di Ranieri e Mandragora, i giallorossi ...

Fiorentina-Roma, Llorente al 95° regala il pari a De Rossi: Fiorentina-Roma, Llorente al 95° regala il pari a De Rossi: Gol, spettacolo ed emozioni: Fiorentina e Roma hanno pareggiato 2-2 nel posticipo della 28/a giornata di Serie A. Un risultato che lascia ...

Fiorentina Roma 2-2: Llorente salva De Rossi al 95', la Juve resta a +10 sui giallorossi: Fiorentina Roma 2-2: Llorente salva De Rossi al 95', la Juve resta a +10 sui giallorossi: Fiorentina Roma MOVIOLA – Fiorentina e Roma in campo al Franchi per la ventottesima giornata di campionato. Episodio da moviola molto discusso al minuto 78 sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni ...

Fiorentina-Roma 2-2, le pagelle: Svilar salva il risultato, Pellegrini decisivo. De Rossi, occasione sprecata: Fiorentina-Roma 2-2, le pagelle: Svilar salva il risultato, Pellegrini decisivo. De Rossi, occasione sprecata: Pareggio in extremis per la Roma di Daniele De Rossi, che agguanta il 2-2 al Franchi con la Fiorentina grazie a un gol di Llorente quasi allo scadere. I viola erano passati in vantaggio con Ranieri,..