Film turco su netflix Art of love trama

(Di domenica 10 marzo 2024) Il fervorecontinua a pervadere il catalogocon un nuovo titolo destinato a conquistare gli spettatori di tutto il mondo. Dopo il trionfo di “Anime False” lo scorso anno e l’attuale successo di “Kübra e Cenere”, è giunto il momento di prepararsi per un’altra emozionante avventura romantica. Con un mix irresistibile di amore e azione, “Art of” promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Diretto da Pelin Karamehmeto?lu e scritto da Recai Karagöz, ilvanta la presenza di Birkan Sokullu, già noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla celebre soap opera “La ragazza e l’ufficiale”. Disponibile sulla piattaforma streamingdal 14 Marzo 2024.Alin è un’abile agente dell’Unità furti d’arte dell’Interpol, impegnata da anni ...

Cenere : il nuovo Film Turco su Netflix racconta la storia di un manoscritto, che mette in discussione il senso della realtà. Ecco la Spiegazione dell’enigmatico Finale ! Cenere è un nuovo Film Turco ... (uominiedonnenews)

Il catalogo Netflix continua a riempirsi di nuovi titoli turchi. Dopo il successo lo scorso anno di Anime False e, in questo 2024 di Kübra e Cenere, arriva un nuovo titolo turco pronto a far ... (today)

Teatro Excelsior. Sogno e realtà. Ozpetek incanta: Un cast d’eccezione per portare sul palcoscenico del Teatro Excelsior il nuovo adattamento teatrale di uno dei grandi successi cinematografici di Ferzan Ozpetek. Domani sera alle 21 in via Ridolfi arr ...lanazione

Chi è Erkan Bektas, l’interprete di Abdülkadir in Terra amara: Scopriamo chi è Erkan Bektas, che si è fatto conoscere dal pubblico italiano per il ruolo di Abdulkadir, nella soap opera Terra amara.donnaglamour

Verissimo ospiti 9 e 10 marzo: Silvia Toffanin punta su Riccardo Scamarcio: Nel nuovo weekend Silvia Toffanin parte dal cinema Estremamente riservato e difficilmente incline alle interviste televisive Riccardo Scamarcio sarà tra ...lanostratv