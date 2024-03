(Di domenica 10 marzo 2024) Il fervorecontinua a pervadere il catalogocon un nuovo titolo destinato a conquistare gli spettatori di tutto il mondo. Dopo il trionfo di “Anime False” lo scorso anno e l’attuale successo di “Kübra e Cenere”, è giunto il momento di prepararsi per un’altra emozionante avventura romantica. Con un mix irresistibile di amore e azione, “Art of” promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Diretto da Pelin Karamehmeto?lu e scritto da Recai Karagöz, ilvanta la presenza di Birkan Sokullu, già noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla celebre soap opera “La ragazza e l’ufficiale”. Disponibile sulla piattaforma streamingdal 14 Marzo 2024.Alin è un’abile agente dell’Unità furti d’arte dell’Interpol, impegnata da anni ...

Il catalogo Netflix continua a riempirsi di nuovi titoli turchi. Dopo il successo lo scorso anno di Anime False e, in questo 2024 di Kübra e Cenere, arriva un nuovo titolo turco pronto a far ... (today)

Film turco su netflix Art of love trama Il fervore turco continua a pervadere il catalogo netflix con un nuovo titolo destinato a conquistare gli spettatori di tutto il mondo. Dopo il trionfo di ... (serietvinpillole)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a serietvinpillole©

Dune Parte Due è ancora primo al boxoffice italiano del weekend: ... dove un'insegnante in una scuola media tedesca decide di difendere un alunno turco accusato di alcuni furti. Indagando scopre però una verità scomoda. L'incasso complessivo italiano del film, che è ...

CA' FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL 14 - Trenta cortometraggi nel concorso internazionale: ... INTERRUPTED Regia: Ilayda Iseri Scuola: Bogazici University Turchia, 2023, turco, 15'04", fiction ... Micha Mieszczyk Scuola: Polski Kieslowski Film School Polonia, 2023, polacco, 23', fiction PUSTA ...

Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana: Le serie tv e i Film da non perdere su Netflix questa settimana: Questa è una settimana ricca di nuove uscite dal gran finale di Young Royals con l'uscita della terza stagione, al nuovo Film turco romantico Art of Love. E poi c'è una nuova serie spagnola thriller, ...

Art of Love, un nuovo film turco arriva su Netflix: trama e quando esce: Art of Love, un nuovo Film turco arriva su Netflix: trama e quando esce: Ma cosa sappiamo sulla trama di questo nuovo Film turco Netflix che ci offrirà romanticismo ma anche tanta azione E quando uscirà su Netflix Ora ve lo sveliamo. Alin è un'agente dell'Unità furti ...

Dalla Turchia una bella commedia su Netflix, una straordinaria storia d’amore che ti coinvolgerà.: Dalla Turchia una bella commedia su Netflix, una straordinaria storia d’amore che ti coinvolgerà.: In questa occasione vogliamo parlare di un Film turco, intitolato “Ultima chiamata per Istanbul”, una commedia romantica che può fungere da valida alternativa a titoli più blasonati provenienti dagli ...