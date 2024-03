Fiera Didacta | insegnanti esonerati da servizio | è possibile utilizzare carta del docente Precisazioni Ministero

É cominciato il conto alla rovescia per la settima edizione di Fiera Didacta Italia , in programma a Firenze dal 20 al 22 marzo 2024. tanta innovazione nel padiglione di C&C Apple Premium ... (orizzontescuola)

L’Ambito Amiata presente alla fiere del turismo: Da mercoledì 20 a giovedì 22 a Firenze, in occasione di Didacta. L’Amiata è una montagna molto amata dai cicloturisti, ecco perché la trasferta bolognese in occasione della Fiera del Cicloturismo, ...lanazione

Didacta Firenze 2024 al via il 20 marzo, La Tecnica della Scuola presente in Fiera: dove trovarci, le iniziative per i docenti: Come abbiamo anticipato torna Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2024 si svolgerà dal 20 al 22 marzo a Firenze, negli s ...tecnicadellascuola

Tre giorni per scoprire la scuola del futuro: Dal 20 al 22 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze si terrà Didacta Italia, evento fieristico sull'innovazione scolastica con la novità delle Università italiane come protagonisti. Organizzato da Fi ...lanazione