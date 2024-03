Ferrari | i box al 18enne Bearman | «in quattro giri Hamilton e Norris ti prendono» E allora lui va a tavoletta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024) . Lo racconta la Gazzetta dello Sport che descrive come l’esordiente sia riuscito a classificarsi settimo facendo duerecord (personali) tenendo dietro due rivali non da poco. Era il giro numero 43, Ollie sapeva che Lewise Landos’erano fermati e dietro di lui risalivano furiosi a cinque-sei secondi di distacco. «Li vedevo arrivare veloci negli specchietti», avrebbe raccontato alla fine. Lì, nella frenesia e nell’adrenalina, in radio ha chiesto: «Se andiamo con questo passo mi?». Riccardo Adami, ingegnere ricevuto in prestito da Carlos Sainz, gli ha risposto: «Sì, in». Ecco, qualsiasi cosa accadrà alla carriera di Oliver, nella sua storia di pilota e di uomo resteranno i setteda lì alla fine. ...