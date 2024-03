Fermato un ragazzo di 23 anni per la sparatoria a Frosinone 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - È un 23enne albanese l'uomo che ieri sera, pieno centro a Frosinone, ha sparato contro quattro giovani seduti al tavolino di un bar in via Aldo Moro uccidendo sul colpo un connazionale di 27. Gli investigatori della Squadra Mobile della questura e la Procura hanno formulato a suo carico l'accusa di omicidio e triplice tentato omicidio. I tre albanesi scampati all'agguato (scaturito da una guerra tra bande per la spartizione della piazza di spaccio al casermone, quartiere popolare del Capoluogo) sono rimasti feriti all'addome (uno è ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma) e due alle gambe, ricoverati al 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone.