Fermarsi prima del Ramadan Guterres | comizio pro Gaza da Fazio | Video

(Di domenica 10 marzo 2024) Antonio, segretario generale dell'Onu, da sempre molto critico per la reazione di Israele all'attentato del 7 ottobre compiuto da Hamas, è stato ospite di Fabioa Che tempo che fa sul Nove nella puntata del 10 marzo. E qui ha tenuto una sorta dipro. "Quello che vediamo oggi a, bimbi che muoiono di fame e questo terribile numero di morti non ha nessun parallelo in nessun altro conflitto che ho visto come segretario... allora basta! Stiamo chiedendo una tregua umanitaria. Ilpotrebbe essere un'ottima occasione per il 'cessate il fuoco'", ha dettosottolineando i rischi delle reazioni "nel mondo islamico" di una continuazione dei bombardamenti durante ile sottolineando quindi che è "essenziale" ...

St. Petersburg, Gara: Newgarden pole e vittoria di misura: L'ex pilota Andretti ha provato a superare l'esordiente Linus Lundqvist ma lo ha toccato spedendolo in testacoda contro le gomme prima di fermarsi per problemi meccanici. Non è stata questa l'unica ...

Novak Djokovic e l'ennesimo grande record: studia il sorpasso a Rafa Nadal: ...che ha trascorso più settimane in vetta al Ranking Atp e non ha alcuna intenzione di fermarsi, ...che i due sono arrivati ad Indian Wells insieme in aereo e Rafa si è ritirato solo poche ore prima dell'...

Basket A2, RivieraBanca non vuole certo fermarsi adesso: Basket A2, RivieraBanca non vuole certo Fermarsi adesso: Sette su nove, ma allungandola a tutto il girone di ritorno più le prime tre di orologio, fa 9 su 14: un ruolino di marcia da altissima classifica, quello della Rinascita che oggi, al Flaminio, vuole ...

Ecco spiegata la non penalità a Lando Norris per il presunto jump start all’inizio del GP Arabia Saudita 2024: Ecco spiegata la non penalità a Lando Norris per il presunto jump start all’inizio del GP Arabia Saudita 2024: Ha fatto discutere per tutto il GP Arabia Saudita 2024 quella che sembrava essere una penalità certa, poi non comminata, per Lando Norris per presunto jump start. Dal primo replay della partenza, ...