Ferie d’agosto – streaming | dove vederlo

(Di domenica 10 marzo 2024) Puoi vedere il filmd'agosto insu SkyGO, Infinity+. Con la possibilità di guardarlo inonline legale completo in italiano via abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: SkyGO Guarda Ora Non disponibile Non disponibile INSU: Infinity+ Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Sinossi diDue gruppi di persone, vicine di casa, si ritrovano a vivere le vacanze estive nell’isola di Ventotene. Nella prima protagonisti sono il giornalista Sandro Molino, che si atteggia a grande intellettuale, con la compagna Cecilia Sarcoli. Nella ...

Tra nostalgia e attualità torna in sala "Ferie d'agosto': È ancora marzo e al cinema Troisi di Roma già si sogna l'estate, ma quella di trent'anni fa. In occasione dell'uscita di "Un altro ferragosto", "Ferie d'agosto" di Paolo Virzì è tornato in sala. La nostalgia per le vacanze anni Novanta è un sentimento condiviso che si fa strada sugli scalini all'entrata. "Innanzitutto, erano più lunghe, " ...

Un altro ferragosto, la regia di Paolo Virzì e quei riflessi delle contraddizioni italiane: Un altro ferragosto di Paolo Virzì , sequel diretto (direttissimo) del suo cult Anni Novanta, Ferie d'agosto, è un film che non ci gira troppo intorno. In che senso Lo spiega proprio il regista, in apertura di presentazione: "Questo film parla dello scorrere del tempo. Ci sono nascite e lutti ...

Anche Emanuela Fanelli nel cast del film “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì: tra i protagonisti Sabrina Ferilli e Christian De Sica: Anche Emanuela Fanelli nel cast del film “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì: tra i protagonisti Sabrina Ferilli e Christian De Sica: Quasi 30 anni sono passati da quando, un giovanissimo Paolo Virzì portò sul grande schermo “Ferie d’agosto” un film che raccontava l’Italia degli anni ’90 attraverso gli sguardi di giovani – ...

