Femminicidio di Barga | la figlia arrivata in Italia grazie a una raccolta fondi | “Grazie | ora posso dare l’addio a mia madre”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Fabbriche Vergemoli (Lucca), 10 marzo 2024 – “Ciao, un abbraccio forte a te,tanto a tutti per avermi dato la possibilità di essere qui accanto alla mamma". Queste le prime parole che Geanini Batista Ferreira Monte ci rivolge in uno stentatissimono, desiderosa comunque di comunicare il proprio dolore e l’amore per la sua mamma, insieme all’apprezzamento per l’interesse generalizzato che davvero in tanti le stanno dimostrando di fronte alla tragedia che sta vivendo dopo l’uccisione di suaMaria Batista Ferreira, trucidata per strada dal marito il 26 febbraio scorso. Per consentirle di essere presente è stata, infatti, anche attivata unaon line su GofoundMe "Juntos por Maria" organizzata dall’amico Douglas Roque che ha raggiunto in breve tempo ...