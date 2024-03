Fedez toglie la foto profilo con Chiara Ferragni da Instagram

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) –sostituisce la suae il particolare non sfugge ai follower che seguono la crisi tra i due. Al posto di quella cone i figli, Leone e Vittoria, ne ha messa una da ‘single’ sul palco mentre canta con il microfono in mano. Era stata la stessa influencer a farlo, anticipandolo, poco prima che il rapper si trasferisse dalla casa di City Life, mentre ora lei posta unacon i bambini. Piccoli indizi che vengono riletti dai fan come possibili segnali di un acuirsi della crisi. E non poteva che dare questa idea la Storia didal titolo ‘L’hai voluto tu’ con la scritta finale: “Essere è non essere compreso”.intanto posta in primo piano unasua con la scritta ‘Ciao New York’. L’influencer si trova, infatti, nella Grande Mela ”per lavoro per qualche giorno”, come spiega sulle sue storie di. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .