Fedez | “È la persona a cui devo la vita” Ma il chirurgo lo “bacchetta”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 10 marzo 2024)ha deciso di ringraziare pubblicamente chi gli è stato vicino nel momento più difficile, quello della diagnosi di tumore al pancreas e il successivo periodo segnato da intervento e convalescenza. Ma no, stavolta la storia pubblicata su Instagram non ha a che vedere con la moglie Chiara Ferragni, attualmente a New York. Il rapper ha voluto omaggiare ilMassimo Falconi, che lo ha seguito durante questo percorso, in seguito alla sua intervista rilasciata al settimanale Oggi nella quale lo ha elogiato ma anche “to” per aver infranto un patto., le parole per ilche gli ha salvato laChe non sia un periodo semplice perè sotto gli occhi di tutti. In verità non si parla altro ormai da settimane: pere la ...