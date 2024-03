Fedele | ”Zielinski non ci sta con la testa Il Napoli gioca in 10 | ma …”

(Di domenica 10 marzo 2024) …ma tu caro presidente non puoi dimezzargli lo stipendio e dopo due mesi aumenti l’ingaggio ad untore più vecchio di lui Enrico, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, sullo scarso rendimento di Piotr, centrocampista del. Queste le sue parole: Secondonon ci sta con la“Non ci sta con la. E’ forse iltore più dotato tecnicamente ma quello che ha meno carattere, cioè reagisce meno. Non ha le stimmate del leader, in questi condizioni giochi in 10. ADL, o gli dici che non fa parte di un progetto futuro, oppure lo tratti come hai trattato gli altri Ha rifiutato l’Arabia per restare a, ma tu caro presidente non ...

