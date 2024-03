Fedele su Calzona | “Non ha inventiva | sono un po’ deluso”

Fedele: 'Calzona plagiato da Sarri, non ha inventiva': Fedele attacca le scelte di Calzona ritenute poco fantasiose

MilanoPost - Il Commento di Luciano: Anticipi della 28a di Serie A: Calzona resta imbattuto, ma la corsa all'Europa che conta rallenta di nuovo. Sassuolo - Frosinone ... Gara che si presenta fedele alle aspettative, con gran ritmo da entrambe le parti e Bologna ...

Cesarano: “Campagne acquisti senza senso, ADL trascura il problema dell’area tecnica”: Cesarano: “Campagne acquisti senza senso, ADL trascura il problema dell’area tecnica”: Questo ti crea scompenso non solo a centrocampo, ma anche negli altri reparti. Se Calzona non fa giocare Zielinski in quella posizione, chi deve far giocare Lindstrom non ci ha mai giocato, sarebbe ...

Fedele attacca Calzona: "Plagiato da Sarri! Non ha inventiva, fa sempre gli stessi cambi”: Fedele attacca Calzona: "Plagiato da Sarri! Non ha inventiva, fa sempre gli stessi cambi”: Enrico Fedele, ex dirigente sportivo ... due giocatori da Nazionale. Sono un po' deluso da Calzona. E' un allenatore che è stato talmente sotto le direttive di Sarri, che l'ha plagiato. Lui non vede ...

Fedele: “Calzona Sono un po’ deluso. Ci siamo illusi”: Fedele: “Calzona Sono un po’ deluso. Ci siamo illusi”: Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando del nuovo tecnico e del Napoli nelle ultime partite ...