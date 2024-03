FdI | 200 firme anti-preferenziale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Una raccoltaper dire no alla neonata corsiadi via Farini, che è "l’ennesima decisione ideologica della giunta Lepore sulla viabilità". Fratelli d’Italia ha organizzato, a meno di 24 ore dall’attivazione ufficiale della corsia per i bus, che obbliga le auto e i veicoli non autorizzati a svoltare a sinistra in piazza Cavour, una raccoltaper raccogliere l’opinione – contraria – dei cittadini. Un banchetto di FdI, infatti, dalle 10 alle 12 di ieri mattina ha accolto in piazza Galvani parecchie persone contrarie alla scelta di trasformare nuovamente il tratto di via Farini interessato dalla corsia a strisce gialle. "Nella prima giornata di raccoltaper dire no alladi via Farini, in poche ore, abbiamo già raccolto quasi 200", ...