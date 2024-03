Favola della domenica – Il Cavaliere Bronte

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) C’era una volta unsenza macchia e senza paura di nomeche aveva deciso di raddrizzare torti e di difendere fanciulle in pericolo. Camminando da solo attraverso monti e valli, aveva l’abitudine di parlare con il suo cavallo. “Caro Gonzalo, anche oggi non abbiamo incontrato anima viva…”. Per rompere la noia, si mise a fischiettare. “Credo che stiamo per fare un bell’incontro…” ribadì il cavallo le cui paroleriusciva a percepire con la mente. Di lì a poco avvistarono una ragazza. Correva verso di loro. Con voce affannata gridò: “Signore, venite presto. Il mio villaggio è stato messo a ferro e fuoco da una banda di malfattori”.la fece salire sul cavallo e si avviò verso la direzione indicatagli. “Come ti chiami?” “Mi chiamo Melinda. Abito con mio padre in una delle capanne”. “Fai ...