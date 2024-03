Farmacie aperte La lista dei turni in città e provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Leoggi insono: Antica Guasti in corso Mazzoni 14 (9-13 e 16-20); Etrusca in via Pistoiese 174/d (10-18); Di Mezzana in via don Vannucchi (9-13); San Francesco al centro commerciale Parco Prato (8,30-13,30 e 15,30-20); Via Roma in via dello Sprone 2 (9-20); Lloyds 2 in via Strozzi 99 (9-13 e 15-19), Lloyds 4 in via del Cilianuzzo 19/21 (9-13); Lloyds 5 in via Fiorentina al centro commerciale Esselunga (9-20): Lloyds 6 in via dell’Alberaccio 64 (9-13); Lloyds 13 in via Montalese 450 (9-13) e Lloyds 16 in via Ferraris 69 (9-13). Sempre24 ore su 24 leLloyds 3 in piazza Mercatale e la Lloyds 12 in via Cavour. Nei Comuni medicei, è di turno la farmacia comunale di Seano in via Lame 3 (9-13 e 16-20); a Montemurlo è aperta la farmacia di Bagnolo in via Pistoia 4 ...