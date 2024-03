(Di domenica 10 marzo 2024) SIENA Parenti (diurno continuato) Banchi di Sopra, 39/43 tel: 0577 282233 Ravacciano (continuato e notturno a chiamata) Via Memmi, 24 tel: 0577 280515 ABBADIA SAN SALVATORE Fabbrini 0577 778257 BUONCONVENTO-MONTERONI MURLO-PONTE A TRESSA Ponte a Tressa 0577385303 CHIANCIANO Sant’Elena 0578 31167 CHIUSDINO-MONTICIANO San Giuseppe - Monticiano 0577 756638 CHIUSI Frullini 0578 20002 SARTEANO-CETONA Notari - Cetona 0578 238014 MONTALCINO-TORRENIERI Salvioni - Montalcino 0577 848216 ABBADIA E ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO Lauretana - Abbadia di Montepulciano 0578 708024 MONTEPULCIANO Sorbini 0578 757352 SAN QUIRICO D’ORCIA-PIENZA San Quirico 0577 897515 CASTIGLIONE D’ORCIA-VIVO Guidotti - Castiglion d’Orcia 0577 887153 RAPOLANO-ASCIANO Chellini - Rapolano Terme 0577 724018 SINALUNGA-BETTOLLE TORRITA Comunale 1 - Sinalunga 0577 630265 ...

Milano, 6 mar. (Adnkronos Salute) - C'è l'amoxicillina con acido clavulanico - dose da 250/125 mg - proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) fino a 268,97 euro ... (Leggi)

Novità per le farmacie nel ddl Semplificazioni . Nella bozza, che presto arriverà in Cdm, sono specificati i nuovi servizi che saranno erogati: si va dalla somministrazione dei vaccini agli over 12 ... (Leggi)

Nella bozza del nuovo Ddl Semplificazioni , presto al vaglio del Consiglio dei ministri, sono contenute alcune importanti novità per quanto riguarda le farmacie italiane, destinate a estendere sempre ... (Leggi)

Tempo di lettura: < 1 minutoSottocritta una nuova strategica sinergia per tutelare, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale legato alle Farmacie storiche , agli orti medicinali, agli ... (Leggi)

L’8 Marzo delle FARMACIE accanto alle vittime di violenza: Appello di Federfarma a tutte le donne in difficoltà a chiedere aiuto ai propri farmacisti In occasione della celebrazione della giornata della donna Federfarma Basilicata lancia un appello a tutte le ...melandronews

AIFA segnala ritiro cautelativo dalle FARMACIE di due lotti di un farmaco per il trattamento curativo del carcinoma: L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha segnalato il ritiro, a scopo cautelativo, di 2 lotti di un farmaco della ditta Medac...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito we ...teleradio-news

Microbiologi in congresso a Rimini: “No esami di laboratorio fatti dai farmacisti”: Microbiologi al palacongressi di Rimini: no agli esami di laboratorio fatti dai farmacisti senza "la governance del processo in carico ad un medico microbiologo".altarimini