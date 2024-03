Fantacalcio | Milan-Empoli | gol di Pulisic o autogol di Luperto? La decisione

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilpassa in vantaggio contro l’a San Siro e lo fa con Christian, che sfrutta uno scarico di Okafor e una deviazione di. La dinamica del gol ha attivato il Var (che ha convalidato la rete precedentemente annullata per fuorigioco), ma anche gli appassionati di. La rete è dio va considerata? Il tiro è centrale e indubbiamente nello specchio della porta. L’unico dubbio riguarda la deviazione di, che appare tutt’altro che istintiva: anzi, il tiro è lento e il difensore cerca di spazzare. Ricordiamo che secondo le linee guida un gol è considertoquando “un giocatore inavvertitamente calcia la palla direttamente nella propria porta. È il caso di un retropassaggio ...

Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo: Questa mattina l'ex Milan si è allenato regolarmente in gruppo e - dunque - sarà regolarmente a ... Fantacalcio.it per Adnkronos

Infortunati, squalificati e diffidati: 28ª giornata di Serie A: ... ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio. ATALANTA . SQUALIFICATI. Holm. ... MILAN . SQUALIFICATI. Leao. Florenzi. DIFFIDATI. Musah. Hernandez T. Loftus - Cheek. INFORTUNATI. Pobega ...

Moviola Milan-Empoli: l’episodio chiave del match: Moviola Milan-Empoli: l’episodio chiave del match: L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata della Serie A 2023/24: moviola Milan-Empoli L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Empoli, valido per la 26ª giornata ...

Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: out Giroud, c'è Pulisic: Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: out Giroud, c'è Pulisic: Milan-Empoli è la partita che andrà in scena allo stadio San Siro alle ore 15:00. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Empoli: out Giroud, c'è Jovic.

TMW - Milan, nuovo dirigente in arrivo dagli USA: Kirovski molto vicino, Ibra decisivo: TMW - Milan, nuovo dirigente in arrivo dagli USA: Kirovski molto vicino, Ibra decisivo: Un nuovo dirigente per il Milan. Trovano conferme le indiscrezioni già circolate ieri dai colleghi spagnoli di Relevo sul nome di Jovan Kirovski. Classe '76, statunitense di origini macedoni, ex calci ...