Fallout serie TV | Fallout 5 ha la priorità in termini di trama

(Di domenica 10 marzo 2024) LadellaTV didovrà essere diversa da quella di5. Todd Howard ne ha parlato in una nuova intervista, rassicurando i fan preoccupati per il prossimo capitolo della saga videoludica. Il trailer dellaTV di Amazon Prime Video ha confermato che le ambizioni di Jonathan Nolan sono molto alte. Tanto che alcuni fan sono quasi infastiditi all’idea che il nuovo importante progetto legato allasia un prodotto cinematografico, anziché l’atteso5. Todd Howard ha però voluto precisare che non c’è il rischio di bruciare alcune delle idee pensate da Bethesda per il gioco nella trasposizione cinematografica. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto dire ‘non fate questa cosa perché la ...

