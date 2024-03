Fallout | dal videogioco alla serie tv

(Di domenica 10 marzo 2024) Prime Video oggi ha aperto le porte del Vault con il trailer ufficiale della nuovapost-apocalittica, basata sul popolarissimo franchise di videogiochi retro-futuristici. Il trailer, che rispecchia fedelmente la complessità dell’universo espansivo dele il suo tipico umorismo dark, vede Lucy (Ella Purnell), abitante del Vault, lottare per adattarsi al mondo distorto e pericoloso della terra devastata dalle radiazioni e offre allo spettatore un primo sguardo ai personaggi di Moldaver (Sarita Choudhury) e Ma June (Dale Dickey). Tutti gli otto episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dall'11 aprile, un giorno prima rispetto a quanto precedentemente annunciato. Jonathan Nolan ha diretto i primi tre episodi delladi Kilter Films. Geneva Robertson-Dworet e Graham ...

