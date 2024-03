F1 | qual è il distacco della Ferrari dalla Red Bull? Il gap a giro secondo Bobbi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Lasaluta l’Arabia Saudita con ilpodio in stagione (dopo Carlos Sainz a Sakhir, questa volta è toccato a Charles Leclerc a Jeddah) con la consapevolezza che, ancora una volta, la Redappare imprendibile. Dopo un 2023 nele il team di Milton Keynes ha cannibalizzato tutto e tutti con 20 successi su 21 gare, il canovaccio non è cambiato. Doppietta in Bahrain, doppietta anche ieri. Max Verstappen precede Sergio Perez, quindi tocca alle. La SF-24 ha dimostrato di avere compiuto passi in avanti sostanziali rispetto alla vettura di un anno fa, ma non è ancora abbastanza non solo per raggiungere le Redma, anche, per provare ad avvicinarle. Come ha analizzato Matteonel post-gara di Jeddah va proprio a sottolineare come la scuderia ...