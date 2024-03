F1 | i promossi e bocciati del GP di Arabia Saudita 2024 | Red Bull impressionante | Leclerc dà tutto | Bearman commovente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Il Gran Premio dell’è andato in archivio con il successo di Max Verstappen, tanto per cambiare. La seconda tappa del Mondiale di Formula Unoha visto l’ennesima doppietta della Red, con Charlesabile a centrare terzo posto e giro più veloce in gara. Andiamo, quindi, ad eleggeredella gara di Jeddah.OLIVER: prima ancora del risultato della gara, il giovane talento inglese ha dimostratoil suo valore nel weekend. Chiamato in fretta e furia dopo l’indisposizione di Carlos Sainz, viaggia sempre attorno alla top10 in ogni condizione, tra prove libere, qualifiche e gara. Classe 2005. Con il nome Ferrari sulle spalle. ...