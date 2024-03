F1 | Horner | “16 piloti vogliono salire sulla Red Bull il prossimo anno Se qualcuno vuole lasciare la squadra | non vai contro la sua volontà”

(Di domenica 10 marzo 2024) Un inizio di Mondiale di F1 dai due volti per Red. Da un lato Max Verstappen che continua a dominare, dall’altro le lotte di potere interne che rischiano di compromettere il futuro della scuderia e chissà, anche quello del pilota olandese. “Va tutto assolutamente bene con Max, non c’è tensione, non c’è stress, si vede come è rilassato con tutti nel box. Ciò si traduce in risultati in pista. Non vediamo alcun problema con Max. Laè la, Max è parte della. Helmut (Marko) fa parte della. Guido la. Tutti hun ruolo chiave. Questaha avuto grande successo e sarà stabile per un lungo periodo di tempo”, rassicura Chrisin una sua dichiarazione riportata dal quotidiano spagnolo ...

