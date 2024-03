F1 Academy | percorre due giri dopo la bandiera a scacchi | 20 secondi di penalità a Doriane Pin

(Di domenica 10 marzo 2024) Tre pilote sono state penalizzate al termine di gara-2 a Jeddah, dove fa tappa la F1Pin ha ricevuta unadi 20poiché,la, ha completato altri duea tutta velocità, rendendo necessario lo sventolamento di unarossa. Ha dovuto scontare cinqueinvece Amna Al Qubaisi, che ha oltrepassato i limiti della pista nel tentativo di un sorpasso, venendo così retrocessa in ottava posizione. La vittoria è andata perciò ad Abbi Pulling dell’Alpine, davanti a Maya Weug della Ferrari e Nerea Martí. Infine,di cinque posti in griglia per la prossima gara a Lola Lovinfosse, ritenuta responsabile della collisione con Lia Block alla ...

Range Rover Leadership Academy: al via la seconda edizione in collaborazione con il Politecnico: Coinvolti gli studenti della Laurea Magistrale in Design Sistemico. Previsto un contributo economico per il gruppo di lavoro più meritevole ...torinotoday

Eletta Trentino Cycling Academy, la società ciclistica più giovane della provincia “lancia” 18 atlete: Ieri la presentazione della formazione. Le giovani allieve imparano a conciliare i crescenti impegni scolastici con le ambizioni di un futuro sportivo (foto Eletta Trentino Cycling Academy / Simone Ca ...giornaletrentino