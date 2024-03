Ex Milan | Brahim Diaz scioglie i dubbi | la decisione tra Spagna e Marocco

Carlo Ancelotti choc: la Procura spagnola chiede che venga condannato al carcere: L'ex leader di Parma , Roma e Milan quando si muoveva da centrocampista anche con la maglia degli ... Nella gara d'andata la partita è stata equilibrata; a sbloccarla ci ha pensato Brahim Diaz , in ...

Il Milan valuta un nuovo affare dal Real Madrid: la proposta - Top News: ...dedicare di cederlo in prestito per permettergli di giocare e crescere e tra le società amiche c'è anche il Milan. Il club rossonero non vorrebbe però creare un caso simile a quello di Brahim Diaz, ...

CLAMOROSO: Brahim Diaz sceglie il Marocco, rifiutata la Spagna!: CLAMOROSO: Brahim Diaz sceglie il Marocco, rifiutata la Spagna!: Il talentuoso trequartista ex Milan ed attualmente di proprietà del Real Madrid Brahim Diaz ha effettuato la sua scelta: il fantasista ha scelto di vestire la maglia del Marocco ...

Ritorno amaro al Bernabeu per Rafa Benitez, quartultimo a +2 sulla salvezza. A segno Vinicius e Guler, oltre a due autogol: Ritorno amaro al Bernabeu per Rafa Benitez, quartultimo a +2 sulla salvezza. A segno Vinicius e Guler, oltre a due autogol: Per Ancelotti quatto cambi rispetto alla Champions: Lucas Vazquez per Carvajal, Modric e Brahim per Kroos e lo squalificato Bellingham, Rodrygo per Tchouameni. Benitez passa alla difesa a 5. E il ...

Real Madrid, Brahim DIaz ha scelto con quale Nazionale giocherà: Real Madrid, Brahim DIaz ha scelto con quale Nazionale giocherà: L’ex attaccante del Milan Brahim Diaz è stato per molto tempo al centro di dibattiti circa la sua scelta sul fronte Nazionale, ma pare che nelle ultime ore abbia scelto definitivamente i colori che lo ...