Ex Ilva | indotto | situazione molto grave dopo due mesi di fermo

(Di domenica 10 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano“La. Imprese e lavoratori non sono nelle condizioni di andare avantiduedi. Non era mai accaduto”. Lo dichiara Aigi, l’associazione delle imprese, a proposito dell’che ruota attorno ad Acciaierie d’Italia, l’ex. “Le aziende sono ferme – dice Aigi – perché non vengono ristorate ma comunque non si comprende come, in assenza di materie prime e programmazione delle attività, potrebbero essere garantiti ordini che consentirebbero alle aziende di riprendere a lavorare”. Aigi afferma che “la cassa integrazione richiesta per i 2600 lavoratori non è stata ancora approvata dall’Inps in attesa che il decreto diventi operativo mentre stanno per arrivare le scadenze di giorno 16, tra ...

Ex Ilva: Aigi, situazione grave per indotto su crediti maturati: Lo scrive l'Aigi (Associazione indotto AdI e General Industries) in una nota che spiega: "le aziende sono ferme perche' non vengono ristorate ma comunque non si comprende come - in assenza di materie ...

Ex Ilva: Aigi, situazione grave per indotto su crediti maturati - 2: ...soluzione che riguarda l'intricata questione dei crediti maturati dalle aziende dell'indotto. Risoluzione che consentirebbe la continuita' aziendale delle aziende dell'appalto strategico di ex Ilva e ...

Ex Ilva, un’altra settimana di passione: senza i 320mln del prestito ponte non riparte ciclo produttivo: Ex Ilva, un’altra settimana di passione: senza i 320mln del prestito ponte non riparte ciclo produttivo: C’è la necessità di approvvigionarsi presto di materie prime per far ripartire la produzione. Le navi ora sono ferme in porto ...

Indotto, a casa 2600 lavoratori ma la “cassa” non è ancora partita: indotto, a casa 2600 lavoratori ma la “cassa” non è ancora partita: Sono circa 2.600 i lavoratori dell’indotto di Acciaierie d’Italia che le imprese hanno messo in cassa integrazione da fine gennaio, ma al momento nessun trattamento di cassa ...

Palombella (Uilm): “Fare luce sulla gestione distruttiva dell’Ilva da parte di Mittal. Il governo fermi Stellantis o resteranno solo macerie”: Palombella (Uilm): “Fare luce sulla gestione distruttiva dell’Ilva da parte di Mittal. Il governo fermi Stellantis o resteranno solo macerie”: Chiede di “fare luce” sulla gestione dell’ ex Ilva da parte di ArcelorMittal che ha portato l’acciaieria “allo stremo”. Lo fa da tempo, ma “non siamo stati ascoltati prima” nonostante i segnali che de ...