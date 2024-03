Europei di Scherma Paralimpica | l’Italia della Spada Maschile fa uno storico argento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024) Parigi, 10 marzo 2024 – Unper la storia. L’ultima giornata dei Campionatididi Parigi 2024 regala alla 15^ medaglia, conquistata dalla squadra diche è riuscita a raggiungere meritatamente un podio inseguito per anni. Così, malgrado un po’ di rimpianto per la quarta posizione del team di fioretto femminile, costretto a tenere Bebe Vio Grandis in panchina (a scopo precauzionale) dopo i problemi fisici accusati ieri, la spedizione azzurra chiude con un grande risultato questa kermesse continentale, eguagliando il bottino dell’ultima edizione svolta a Varsavia. Gara splendida eper laitaliana. Emanuele ...