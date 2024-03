Eugenia Costantini età | marito e figli | padre e vita privata | chi è la figlia di Laura Morante

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 10 marzo 2024)chi è laa diè un’attrice italiana, nota anche per essere laa dell’attriceha iniziato la sua carriera come attrice in Francia nel 1995, recitando nella miniserie TV “La rivière Espérance”. In Italia, ha debuttato nel 1996 nel film “Ferie d’agosto” e ha continuato a lavorare in cinema e televisione, partecipando a produzioni come “Manuale d’amore” e “Boris”. Ha anche studiato recitazione presso la scuola internazionale “Circo a Vapore” e ha frequentato vari corsi di teatro gestuale, mimo e danza contemporanea. Chi è? Ha une dei ...