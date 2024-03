Eredità Agnelli | l’accusa dei pm | Residenza fittizia per Marella | una strategia per evadere il Fisco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Nel caso di decesso della signora X dovremo dimostrare che il suo ultimo domicilio era in Svizzera". E ancora: "Finché la signora X è viva il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere e proteggere il suo permesso permanente di" in terra elvetica. Si legge in un documento che la procura di Torino considera di "estremo interesse", se non la prova regina nell’inchiesta sull’di Gianni. Sarebbe l’indizio di una "" nell’evasione fiscale. La Finanza ha recuperato il foglio l’8 febbraio nella cantina dello studio del commercialista Gianluca Ferrero (uno degli indagati). È senza firma e data, anche se si ricava che risale al 2009 o al 2010. Secondo i pm dimostra l’esistenza di un progetto per creare unain Svizzera di ...